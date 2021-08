Airbnb reduz perdas mas adverte para volatilidade. Ações cedem

A Airbnb reportou esta noite as suas contas do segundo trimestre, tendo anunciado um prejuízo de 68 milhões de dólares (11 cêntimos por ação), melhorando assim em 88% as perdas de 575,6 milhões do mesmo período do ano passado.

Já as receitas ascenderam a 1,34 mil milhões de dólares, superando a estimativa de 1,26 mil milhões dos analistas inquiridos pela Refinitiv.

Além disso, reportou a reserva de 83,1 milhões de noites e experiências, mais 29% face ao primeiro trimestre deste ano e uma subida de 197% face ao período de abril a junho de 2020 (altura em que o setor das viagens sofreu uma derrocada devido ao surgimento da pandemia).

Os analistas auscultados pela StreetAccount apontavam para 79,2 milhões de reservas, pelo que o resultado agora anunciado também superou as projeções.

No entanto, a plataforma eletrónica de aluguer de alojamento advertiu para uma esperada volatilidade decorrente da propagação da variante delta da covid, o que a está a fazer perder terreno em bolsa.

A Airbnb segue a recuar 3,34% no "after hours" de Wall Street, para 146,10 dólares, quando no fecho do horário regular da sessão desta quinta-feira tinha encerrado a somar 2,02% para 151,15 dólares.