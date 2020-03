Alemã Grenke fatura 69 milhões em Portugal e manda 80% dos funcionários para casa

A especialista em “renting” de equipamentos tecnológicos, que fatura mais no Porto do que em Lisboa, aderiu esta sexta-feira ao teletrabalho em regime rotativo, com 52 dos seus 62 funcionários a trabalharem a partir de casa.

Para prevenir qualquer potencial risco de contágio pelo coronavírus, mas sem prejudicar o normal funcionamento da empresa, a Grenke Portugal entrou esta sexta-feira, 13 de março, em regime de teletrabalho, "tendo 80% da equipa a trabalhar a partir de casa", revelou ao Negócios fonte oficial da subsidiária portuguesa da especialista alemã em "renting" de equipamentos tecnológicos.

"O regime de trabalho nos escritórios da Grenke é rotativo", frisou a mesma fonte, detalhando que "a cada três dias de trabalho não remoto as pessoas têm dois dias úteis de descanso por semana".

Estão em teletrabalho 52 dos 62 trabalhadores da Grenke em Portugal, dos quais 30 estão alocados aos escritórios de Lisboa, 15 no Porto, oito em Oeiras, outros oito em Leiria e um na Madeira.

A Grenke faturou 69 milhões de euros no ano passado em Portugal, mais 14% do que no ano anterior, que corresponderam à formalização de 9.039 contratos, mais 18% do que em 2018, adiantou André Mesquita, "managing direct Sales" da empresa, em declarações ao Negócios.

Foi no Porto que a empresa gerou maior volume de faturação em 2019 - cerca de 27 milhões, o que traduz um crescimento homólogo de 14%, seguindo-se os escritórios da capital, com receitas de 26 milhões de euros, mais 7% do que no exercício anterior.

A Grenke espera atingir este ano os 77 milhões de euros de volume de negócios no mercado português.

Para alcançar este objetivo, "está nos planos da empresa celebrar protocolos com instituições e associações oferecendo-lhes condições exclusivas de ‘renting’", revelou André Mesquita.





"Nos próximos três anos, queremos alcançar aproximadamente 12.604 empresas, o que equivale a 1% do universo empresarial português", afirmou o mesmo gestor, que pretende atingir mais empresas através da sua solução de "renting", permitindo o aluguer de equipamentos tecnológicos em diferentes áreas como a saúde, energias renováveis e empilhadores - "áreas estas que são a nossa grande aposta para 2020", rematou Mesquita.