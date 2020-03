Já há 112 casos de coronavírus confirmados em Portugal

Esta sexta-feira, a ministra da Saúde, quis deixar claras as limitações que podem existir no combate ao vírus. "Não estivemos parados e, contudo, como todos os outros, tememos não estar preparados porque não depende só de nós", afirmou Marta Temido, no final do debate de atualidade pedido pelo CDS no parlamento 9 sobre a resposta do país ao coronavírus.



A ministra reiterou a intenção do Governo de "continuar a melhorar" a linha de saúde 24, com um novo 'call center' preparado para responder a duas mil chamadas em simultâneo.





Há 112 casos confirmados de coronavírus em Portugal, mostra o mais recente relatório da Direção-Geral da Saúde. Há 1.308 casos suspeitos e 5.674 pessoas sob vigilância. São 34 novos casos desde esta quinta-feira.

O Governo anunciou esta noite que vai declarar o estado de alerta em todo o País, colocando os meios de proteção civil e as forças de segurança em prontidão.