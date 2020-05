Alemanha prepara-se para ficar com 25,1% da Lufthansa

Deste montante, 5,5 mil milhões de euros serão injetados através de uma participação que obrigará a empresa a pagar um cupão de 9% ao governo alemão, adianta ainda o jornal. A Bloomberg refere-se a uma "participação silenciosa" que vai limitar o controlo exercido pelo Estado na Lufthansa.

Já os restantes 3,5 mil milhões serão disponibilizados sob a forma de empréstimos concedidos pelo banco estatal, o Kreditanstalt für Wiederaufbau (KFW), refere o Der Spiegel, acrescentando que a Bélgica, Áustria e Suíça também poderão contribuir para este resgate.



Fonte do governo alemão afirmou à Reuters que as "negociações e as discussões estão em curso". A Bloomberg adianta que estas deverão continuar na próxima semana, citando fontes próximas do processo.



Várias companhias em todo o mundo foram forçadas a suspender ou a reduzir significativamente o número de voos devido à pandemia da covid-19, resultando numa quebra do tráfego no espaço aéreo. Em Portugal, a TAP avançou para um lay-off de cerca de 90% dos trabalhadores e está agora em negociações com o Governo para uma capitalização. Como avançou o Eco, a empresa precisará entre 600 e 700 milhões de euros para assegurar o cumprimento dos compromissos.



