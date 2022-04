Amarante atrai mais uma multinacional: a tecnológica canadiana Jolera

Leia Também Amarante procura novos residentes “tecnológicos” e oferece um mês com tudo pago

A multinacional de tecnologia Jolera, com sede no Canadá, vai instalar-se no Instituto Empresarial de Amarante (IEA), iniciando as operações de prestação de serviços de gestão, monitorização, segurança e suporte aos clientes, com um total de seis colaboradores, mas com planos de "duplicar" esse número até ao final do próximo ano.O anúncio foi feito em comunicado pela Câmara Municipal de Amarante na sequência da assinatura de um protocolo, esta quinta-feira, no âmbito do Amarante Tech Hub que permite então à multinacional, que tem já com uma sucursal na cidade do Porto, ocupar um lugar no IEA."A expansão faz parte da estratégia da empresa e vimos Amarante como uma boa oportunidade, fruto das condições criadas pelo município e toda a envolvência, nomeadamente a formação que existe em redor, fatores que vão, com certeza, ajudar na expansão da Jolera", afirmou o diretor de Operações da Jolera Europa, Pedro Pereira dando conta de que, nos próximos dois anos, a multinacional planeia "empregar 12 pessoas", mas que "a ideia é continuar a crescer".Fornecedor global de serviços e soluções de tecnologias de informação, a Jolera está no mercado há mais de 20 anos e conta com a colaboração de mais de 250 técnicos especializados no suporte, gestão e proteção de mais de 1.500 clientes em todo o mundo.

"Hoje é um dia feliz, estamos muito orgulhosos por a Jolera ter escolhido Amarante, mas estas coisas não acontecem por acaso. O facto de mais uma multinacional ter escolhido Amarante para se instalar resulta do trabalho que temos vindo a desenvolver, nomeadamente pela ação da InvestAmarante e que, nos últimos anos, se tem vindo a concretizar com a instalação de multinacionais do sector tecnológico no nosso território", afirmou, por seu lado, o presidente da Câmara Municipal de Amarante, José Luís Gaspar, citado na mesma nota enviada às redações.



O Amarante Tech Club é descrito como "um 'cluster' tecnológico emergente, dinamizado pela InvestAmarante, que tem vindo a desenvolver o setor tecnológico na região com a criação de projetos específicos de atração de empresas e talento", como o programa "Talent Move to Amarante" que "desafia profissionais do setor tecnológico a viverem durante um mês" no município, explica a Câmara Municipal.



A sessão de apresentação da Jolera em Amarante decorreu no auditório do Instituto Empresarial do Tâmega e contou com a presença do presidente da Câmara Municipal de Amarante, José Luís Gaspar; do presidente do IET, André Costa Magalhães; e do Diretor de Operações da Jolera Europa, Pedro Pereira