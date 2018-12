Ana Paula Vitorino: "Há solução que se concretiza no imediato se Autoeuropa quiser usar Sines"

Com o porto de Setúbal paralizado, a ministra do Mar garante que se a fábrica de Palmela quiser utilizar Sines para despachar os seus automóveis numa semana o porto fica operacional sem poeiras provenientes do carvão e com um pavimento adequado.