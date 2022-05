ANAC prepara resposta aos constrangimentos do verão

ANA, NAV, Groundforce, Portway e as associações que representam as companhias e o trabalho aéreo foram chamados pela Autoridade Nacional da Aviação Civil a identificar os constrangimentos nos aeroportos e propor soluções para mitigar os impactos do aumento do tráfego este verão.

