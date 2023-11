António Costa vai assumir as funções de Galamba

O primeiro-ministro, António Costa, vai assumir as funções que eram até agora desempenhadas pelo ministro das Infraestruturas, João Galamba, que apresentou a demissão esta segunda-feira. Ou seja, vai acumular a pasta das Infraestruturas e não vai substituir Galamba.



No seguimento da saída do ministro, Frederico Francisco, até agora secretário de Estado das Infraestruturas, vai passar a assumir a função de secretário de Estado Adjunto e das Infraestruturas. Ambas as alterações foram aceites por Marcelo Rebelo de Sousa.



"O Presidente da República aceitou a proposta de recondução de Frederico André Branco dos Reis Francisco, anterior Secretário de Estado das Infraestruturas, como novo Secretário de Estado Adjunto e das Infraestruturas, na dependência do Primeiro-Ministro", lê-se num comunicado publicado no site da Presidência da República.



João Galamba, constituído arguido na investigação judicial aos negócios do lítio e hidrogénio, decidiu renunciar ao cargo não por entender que estavam esgotadas as condições políticas para o exercício das funções, mas para assegurar a "tranquilidade" da família.



"Esta decisão é a única possível para assegurar à minha família a tranquilidade e discrição a que inequivocamente têm direito", justificou o antigo ministro das Infraestruturas em comunicado.



"Neste âmbito, apenas posso dizer que estou, como não poderia deixar de ser, totalmente disponível para esclarecer qualquer dúvida que haja a respeito do desempenho das minhas funções governativas, tendo já manifestado em sede do processo judicial em curso a minha total disponibilidade para colaborar em tudo o que se entenda por necessário, nomeadamente através das minhas declarações no processo", acrescentou.



Recorde-se que em maio deste ano João Galamba tinha apresentado demissão após as polémicas em torno do despedimento de Frederico Pinheiro que envolveram acusações de agressões e a atuação do SIS. O pedido acabou por não ser aceite por António Costa apesar da insistência dos partidos da oposição, e até do Presidente da República.



(Notícia atualizada às 11h50)