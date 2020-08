António Mexia e Manso Neto pagaram caução de dois milhões de euros

Leia Também Ministério Público pede suspensão de funções de Mexia e Manso Neto na EDP

António Mexia e Manso Neto já pagaram os valores relativos às cauções decididas no âmbito do processo das rendas excessivas, revela esta sexta-feira o Correio da Manhã. Tanto o CEO da EDP como o presidente da EDP Renováveis, cujos mandatos estão suspensos, depositaram na semana passada um milhão de euros cada, com garantia do Millennium BCP, à ordem do Tribunal Central de Instrução Criminal.Também João Conceição, administrador da REN e arguido no mesmo processo, pagou a caução devida de 500 mil euros, com garantia do Abanca.Foi no início de julho que António Mexia e Manso Neto ficaram a conhecer as medidas de coação decididas pelo juiz Carlos Alexandre, no âmbito do processo das rendas excessivas. O juiz deu então 15 dias aos arguidos para pagarem as respetivas cauções, tendo ainda ordenado a suspensão de funções e a proibição de contactar os arguidos e testemunhas no caso das rendas excessivas. Mexia e Manso Neto estão ainda impedidos de entrar nos edifícios da EDP e de viajar para o estrangeiro.