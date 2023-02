António Ramalho vai integrar equipa da Católica Porto Business School

António Ramalho, ex-CEO do Novo Banco, vai integrar a equipa da Católica Porto Business School como Industry Fellow da área de banca e financiamento.





Nos últimos seis anos, António Ramalho liderou a equipa responsável pela sua restruturação e recuperação do ex-BES.





Com o convite a António Ramalho, explica a instituição em comunicado, "a Católica Porto Business School pretende reforçar a sua formação de executivos na área financeira, numa altura em que a subida da taxa de juros vai trazer novos e importantes desafios às empresas portuguesas".





"O convite a António Ramalho, também ele formado na Universidade Católica, pretende complementar o conhecimento de ponta da nossa escola na área de Finanças, com uma forte ligação à prática, constituindo um centro de competências ao serviço das empresas e executivos, " reforça Rui Soucasaux Sousa, doutorado pela London Business School e Dean da Católica Porto Business School.





António Ramalho diz ter aceitado o convite "sem hesitar" e explica porquê. "No atual contexto de transformação regulatória, é essencial que o conhecimento em banca e financiamento bancário seja partilhado com as empresas e empresários. E quem melhor do que a Católica Porto Business School para o concretizar esse projeto".

A Católica Porto Business School irá anunciar em breve o conjunto de iniciativas que irão ser desenvolvidas nesta área numa co-coordenação entre António Ramalho e Gonçalo Faria, doutorado em Economia com especialização em Finanças pela Universidade do Porto e Associate Dean da Católica Porto Business School com a responsabilidade da Formação para Executivos.





António Ramalho tem 35 anos de experiência bancária, tendo sido administrador financeiro dos bancos do Grupo Champalimaud nos anos 90 (Sotto Mayor, Totta e Açores, Crédito Predial e Chemical Finance) e posteriormente do Grupo Santander em Portugal, além de vice-presidente do Millennium BCP.





O ex-líder do Novo Banco foi igualmente responsável pela gestão de diversas empresas públicas e privadas, com destaque para a presidência da CP – Comboios de Portugal, Unicre e Infraestruturas de Portugal.