Antram apela ao fim da greve e à mediação do Governo

A associação dos patrões dos transportes rodoviários diz que está disposta a dar um passo no sentido da retomada das negociações. Pede ao Governo que avance com o processo de mediação mas insiste que sindicato tem de cancelar a greve. Governo diz que está disponível e mostra-se otimista sobre um acordo "rapidamente".

É um novo passo no lento processo de negociações entre a Antram e o sindicato dos motoristas das materias perigosas. Depois de ter rejeitado o processo de mediação do Governo proposto pelo sindicato, o representante da Antram fez um apelo, a partir dos estúdios da SIC, para que o sindicato termine a greve e que, assim sendo, ela mesma pedirá ao Governo que lidere um novo processo de negociações entre as duas partes.A anterior recusa da mediação foi justificada pela Antram por o sindicato manter a greve. Mas agora,explicou André de Almeida na SIC, apelamos ao sindicato para que termine a greve de modo a que o governo possa iniciar um processo de mediação que a Antram está disposta a aceitar.

Depois de uma suspensão dos efeitos da greve - sem que esta fosse contudo desconvocada -, os motoristas de matérias perigosas cumprem este sábado o sexto dia de uma greve por tempo indeterminado, depois de ter falhado um acordo mediado pelo Governo numa reunião que durou cerca de 10 horas. A falta de acordo foi comunicada pelo porta-voz do Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) e posteriormente confirmada pela Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias (Antram) e pelo ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos.



Nestas negociaçoes, que se prolongaram noite a dentro, as duas partes nunca chegaram a sentar-se à mesma mesa. Agora a Antram diz que está disponível para isso mas mantém a exigência de sempre: que o sindicato desconvoque a greve. Até ao momento não houve reação do sindicato dos motoristas.