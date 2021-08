APEL espera voltar a níveis pré-pandemia na Feira do Livro

Apesar do contexto difícil, com a pandemia a manter-se como pano de fundo, a Feira do Livro de Lisboa regressa esta quinta-feira, 26 de agosto, com a segunda maior edição de sempre. No Parque Eduardo VII estarão representadas 744 marcas editoriais, reunidas num total de 131 expositores, distribuídos por 325 pavilhões.





Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...