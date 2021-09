Apenas 10% das empresas admitem avançar com despedimentos ainda este ano

Apenas 10% das empresas portuguesas admitem avançar com despedimentos ainda este ano, segundo um estudo divulgado esta quarta-feira pela consultora Mercer. Com a retoma económica à vista, as empresas estão mais otimistas quanto à contratação de novos funcionários e mais de 30% dos inquiridos admitem fazê-lo.O estudo "Total Compensation 2021", realizado junto de 500 empresas de diferentes setores de atividade, revela que a intenção de reduzir colaboradores é "residual". Apesar de 22% das empresas ainda não ter tomado uma posição quanto ao despedimento ou eventual reforço de pessoal, apenas 10% afirma que pretende reduzir a sua estrutura ainda este ano.A "incerteza" mantém-se quando questionadas sobre a intenção de despedir no próximo ano: 41% das empresas portuguesas ainda não se decidiram e 7% admitem taxativamente que vão avançar com uma redução do número de efetivos.Por outro lado, 31% das empresas nacionais querem aumentar o número de colaboradores até ao final do ano, tendo em conta os sinais de retoma económica proporcionados pelo alívio das restrições e as perspetivas que a economia regresse aos valores pré-pandemia em breve. Já 27% estão a ponderar contratar no próximo ano."Os dados observados em 2021 no âmbito do Total Compensation apresentam-se como sinais de uma recuperação positiva da pandemia. A maioria das organizações demonstram agora mais confiança, e assumem a intenção de contratar e de oferecer incrementos salariais aos seus colaboradores", refere Marta Dias, Rewards Leader da Mercer Portugal.