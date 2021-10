Apenas um terço das empresas tem gestores com formação superior

Apenas um terço das empresas portuguesas tem gestores com formação superior. A conclusão consta de um estudo encomendado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos e coordenado pelo economista Fernando Alexandre.



De acordo com o jornal Público, este é um dado determinante para se projetar a evolução do negócio, uma vez que o nível de formação dos gestores está ligado à produtividade e à probabilidade de uma empresa se tornar exportadora ou de ocupar uma posição de topo na sua atividade.





"Apesar do progresso recente, os administradores das empresas portuguesas têm ainda um nível baixo de instrução formal", lê-se no estudo sobre um "novo paradigma para a economia portuguesa" que vai ser apresentado esta sexta-feira.





De acordo com as conclusões do estudo, citadas pelo jornal, "em 2018, apenas um terço de todas as empresas tinham um administrador com escolaridade ao nível do ensino universitário". Esta proporção sobe aos 45%, se excluírem as microempresas e olharmos apenas para as pequenas e médias empresas, mas o cenário continua a ser problemático na perspetiva dos 23 autores que contribuíram para este trabalho.