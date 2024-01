Após vender SUMA à Mota-Engil, Urbaser compra Carmona

Carmona - Gestão Global de Resíduos Perigosos, S.A., a Ecosourcing - Gestão Ambiental Energética, Lda. e restantes subsidiárias.

A Urbaser, controlada pela norte-americana Platinum Equity, concluiu no início deste mês a venda da SUMA à Mota-Engil , ficando, em contrapartida, com as participadas da SUMA no segmento industrial.A aquisição do Grupo Carmona, pendente da luz verde do regulador, reforça a presença da Urbaser no segmento dos resíduos industriais.