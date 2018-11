As acções da Apple reagiram em baixa às estimativas da tecnológica para o trimestre em curso, apesar de no seu quarto trimestre fiscal ter superado as projecções do mercado para as receitas e lucros.

A tecnológica liderada por Tim Cook reportou esta noite as contas do seu quarto trimestre fiscal e as estimativas para o período em curso. Na primeira frente, os números agradaram, mas os investidores estão a castigar a empresa em bolsa porque as previsões para a facturação do período em curso (o chamado "guidance") ficam aquém das expectativas do consenso do mercado. Além disso, também se venderam menos iPhones do que o esperado.

As receitas da Apple no quarto trimestre, terminado a 29 de Setembro, aumentaram 20% face ao mesmo período do ano passado, para 62,9 mil milhões de dólares, superando as projecções dos analistas – que apontavam para um volume de negócios médio de 61,44 mil milhões.