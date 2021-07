Aquisições vão “puxar” contas da Greenvolt no próximo trimestre

Os lucros da empresa de energias renováveis, recém-chegada à bolsa, tombaram 82% no primeiro semestre. O CEO, Manso Neto, antecipa contas “muito diferentes” no terceiro trimestre, com a consolidação da Tilbury.

