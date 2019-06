Arcus pondera vender parte de posição na Brisa

O Arcus Infrastructure Partners está a pensar alienar pelo menos parte da posição que detém na Brisa - Autoestradas de Portugal, avançou a Bloomberg citando fontes próximas do processo.

O fundo Arcus, recorde-se, detém diretamente 114,5 milhões de ações da Brisa (19,09% do capital) e 45% da Tagus – a "joint-venture" entre o grupo José de Mello e o fundo Arcus e no âmbito da qual passaram a controlar mais de 90% da Brisa.

Assim, além dos 19% do Fundo Arcus, o grupo José de Mello detém 30%. Os restantes 41% são detidos pelo veículo de investimento do Arcus e José de Mello.

Este fundo está assim a trabalhar com consultores no sentido de avaliar uma potencial venda de parte da sua participação, segundo as mesmas fontes. Um potencial negócio poderia avaliar a empresa em pelo menos dois mil milhões de dólares, sublinharam.



Sobre o assunto, fonte oficial da Brisa disse ao Negócios que "não temos conhecimento e não comentamos temas de acionistas".



Uma eventual venda poderá atrair bastante interesse, desde as empresas de "private equity" até aos fundos de pensões, passando por investidores em infraestruturas.

"Não está ainda claro até que ponto outros acionistas da Brisa disponibilizarão também as suas ações para venda", referiu a Bloomberg.

A possível venda de parte da Brisa irá juntar-se aos 6,2 mil milhões de dólares em aquisições anunciadas em Portugal nos últimos 12 meses, de acordo com os dados compilados pela agência noticiosa.

A Brisa e as suas filiais operam 1.628 quilómetros de estradas em Portugal, incluindo uma rede de 17 autoestradas.





Recorde-se que o Arcus entrou na Brisa em 2011. Foi este fundo e o grupo José de Mello que lançaram a OPA sobre a Brisa a 29 de março de 2012. E foi esta operação que retirou a empresa de bolsa no ano seguinte.