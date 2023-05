ASAE deteve sete pessoas por especulação com bilhetes para os Coldplay

Leia Também Dois detidos por especulação na venda de bilhetes para Coldplay

A Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) deteve mais sete indivíduos pela prática do crime de especulação na venda de bilhetes para o concerto dos Coldplay que se realizará esta semana na cidade de Coimbra.Em comunicado, enviado esta segunda-feira, às redações, a ASAE indica que foram apreendidos 13 bilhetes que estavam a ser promovidos nas redes sociais a preços muito acima do seu real valor facial, com margens líquidas especuladas que oscilavam entre 45 e 160 euros por bilhete.O órgão liderado por Pedro Portugal Gaspar instaurou assim sete processos-crime, com os indivíduos a ficarem sujeitos ao termo de identidade e residência com notificação para comparência em tribunal. Após comparência foram emanadas decisões de suspensão provisória dos processos por períodos que oscilam entre 4 e 6 meses, na condição dos arguidos procederem ao pagamento a título de injunção de valores que variam entre 400 e 600 euros.O crime de especulação é punido com pena de prisão de 6 meses a 3 anos.Os Coldplay anunciaram quatro concertos para este mês em Coimbra, tendo a corrida aos bilhetes representado a maior procura de sempre para um evento em Portugal, segundo disse à Lusa na altura a presidente da plataforma Ticketline.