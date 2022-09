Duas pessoas foram detidas por especulação de bilhetes para o concerto dos Coldplay do próximo ano, anunciou esta sexta-feira a Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE). Em causa está a venda de bilhetes nas plataformas oficiais a 90 euros e 150 euros, que "estavam a ser transacionados por valores que oscilam entre os 250 euros e 350 euros"."Procedeu-se, até ao momento, à detenção de dois indivíduos, em flagrante delito, pela prática do crime de especulação, tendo sido apreendidos seis bilhetes para o evento com valores unitários faciais de 90,00 e 150 euros, que se encontravam a ser transacionados por valores que oscilam entre 250 e 350 euros, num total especulado superior a 1.100 euros", detalha a autoridade numa nota enviada às redações.O regresso dos Coldplay a Portugal, mais precisamente a Coimbra, deu origem a uma corrida às bilheteiras, estando os quatro concertos da banda - a 17,18, 20 e 21 de maio - completamente esgotados. Na sequência disso, foram várias as notícias de que havia bilhetes para o espetáculo a ser vendidos em plataformas de revenda online por valores muitos superiores.Na nota em causa, a ASAE refere que um dos detidos já foi presente a tribunal, tendo-lhe sido aplicada uma pensa de prisão suspensa de seis meses e uma multa de 500 euros."A ASAE alerta os consumidores que devem evitar a aquisição de bilhetes acima do seu valor oficial, uma vez que essa venda constitui um crime de especulação, punido com pena de prisão de seis meses a três anos", escreve a autoridade.