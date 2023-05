ASAE: preço do cabaz de produtos isentos de IVA diminuiu 7,48%

O preço do cabaz de produtos alimentares isentos de IVA diminuiu 7,48% desde 17 de abril, véspera da entrada em vigor da medida até à passada segunda-feira, dia 22, à luz dos dados compilados pela Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE).O balanço foi apresentado, esta sexta-feira, no âmbito da terceira reunião da comissão de acompanhamento do pacto para a estabilização e redução do preço dos bens alimentares, segundo um comunicado enviado às redações pelo Ministério da Economia e do Mar.O encontro contou com a presença do secretário de Estado adjunto do primeiro-Ministro, António Mendonça Mendes, do secretário de estado do Turismo, Comércio e Serviços, Nuno Fazenda e do secretário de estado da Agricultura, Gonçalo Rodrigues.Trata-se de uma descida superior à registada, por exemplo, pela Deco Proteste que monitoriza um cabaz de 41 produtos isentos de IVA (de um total de 46), com a análise da organização de defesa do consumidor a apontar para uma redução do preço na ordem dos 5,84% desde a entrada em vigor da medida, a 18 de abril.