Inspetor-geral da ASAE alerta que preços podem não cair mesmo com IVA zero

utoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) que, numa entrevista ao Jornal Económico publicada esta sexta-feira, diz que a oscilação dos preços mesmo com o IVA zero "não é uma ilegalidade"."Vamos ver a evolução dos preços, mas é importante dizer o seguinte: se houver uma oscilação dos preços, não é uma questão de ilegalidade. Os preços não estou fixados ou bloqueados", diz Pedro Portugal Gaspar ao JE, sublinhando que "não há razão" para que o pacto estabelecidos entre o Governo, a produção e distribuição não ser cumprido.

O inspetor-geral da ASAE, que irá monitorizar a evolução dos preços nos próximos meses, não considera "ilegítimo" o aumento dos preços que se verificou em alguns supermercados ainda antes da entrada em vigor do IVA zero e explica que isso se deve à dinâmica do mercado e às opções comerciais. Ainda assim, promete que a ASAE estará atenta.