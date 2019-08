ASF dá luz verde ao Novo Banco para vender GNB Vida à Apax Partners

Depois da autorização da Comissão Europeia, agora foi a vez de a Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões anunciar que não se opõe à venda do ramo segurador do Novo Banco à Apax Partners.

O conselho de administração da Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões (ASF) deliberou não se opor à aquisição, pela GBIG Portugal e pela Apax IX GP Co. Limited [que controla o grupo em que se insere a GBIG Portugal], de uma participação qualificada correspondente a 100% das ações representativas do capital social e dos direitos de voto da GNB - Companhia de Seguros de Vida.

Assim, depois de a Comissão Europeia ter já dado luz verde à operação em junho passado, agora foi a vez de a ASF também anunciar que não se opõe.

"Sem prejuízo da não oposição ora deliberada, a concretização da aquisição pressupõe, ainda, que seja efetuado o registo prévio, junto da ASF, das pessoas que dirigem efetivamente, fiscalizam e são responsáveis pela certificação legal de contas da Gomes TopHoldings S.à.r.l – sociedade de topo do grupo adquirente na União Europeia e que, por esse motivo, passará a ser objeto de supervisão pela ASF – bem como de eventuais alterações da composição dos órgãos de administração e fiscalização da GNB Vida", ressalva, contudo, a ASF em comunicado.

A administração da ASF "deliberou também, para efeitos da supervisão do grupo de seguros em que passará a estar integrada a GNB Vida, os termos do reporte de informação, à ASF, da concentração de riscos e das operações intragrupo, a efetuar pela Gomes TopHoldings S.à.r.l, e de outra informação relevante a reportar em função das especificidades da operação e do grupo adquirente", acrescenta.

Fica assim dada mais uma autorização à venda da GNB Vida à Apax Partners, que é agora dona da Global Bankers.



Em setembro passado o Novo Banco anunciou ter fechado a venda da sua seguradora GNB Vida à Global Bankers. Contudo, este comprador acabou por mudar de mãos: a entidade foi entretanto adquirida pela Apax Partners. Neste sentido, o comprador e o contrato mantêm-se.



Em cima da mesa está uma operação avaliada em 190 milhões de euros, conforme o banco liderado por António Ramalho (na foto) anunciou. Este valor de venda está em linha com a estimativa do Novo Banco, que reavaliou a seguradora no início do ano passado. O Novo Banco esperava conseguir um montante em torno dos 200 milhões de euros pela venda da GNB Vida.