Associados do Montepio sobem pela primeira vez em cinco anos

A instabilidade em torno do Grupo Montepio nos últimos anos ditou uma quebra do número de associados. Mas a tendência inverteu-se este ano. Em agosto eram já mais de 600 mil, com o número a crescer pela primeira vez em cinco anos. E a recuperação não fica por aqui. A Associação Mutualista Montepio Geral (AMMG), liderada por Virgílio Lima, está também novamente no caminho dos lucros, depois de prejuí

