AT&T vai optar por ‘spin-off’ da WarnerMedia no negócio com a Discovery

Leia Também AT&T confirma acordo para fusão na área de conteúdos com a Discovery

Leia Também Electronic Arts vai comprar estúdio de jogos Playdemic por 1,4 mil milhões de dólares

Leia Também Gigantes mexem peças do tabuleiro de xadrez do “streaming”

A administração da AT&T vai optar por fazer um ‘spin-off’ da WarnerMedia no âmbito da fusão de 43 mil milhões de dólares com a Discovery, uma operação que foi anunciada em 2021.De acordo com o comunicado da gigante de telecomunicações, os acionistas da AT&T vão deter 71% da nova Warner Bros. Discovery (WBD) - a empresa que resultará desta fusão de conteúdos - e receberão 0,24 ações da Warner Bros. Discovery por cada ação da AT&T que tiverem. Já os acionistas da Discovery ficarão com aproximadamente 29% da nova empresa.A empresa detalha que quem for acionista da AT&T "irá manter o mesmo número da ações" da empresa assim que a transação esteja concluída. O grupo de telecomunicações espera que a operação esteja concluída no segundo trimestre do ano.A mega fusão na área dos conteúdos foi anunciada no ano passado e, até aqui, restavam as dúvidas sobre se a AT&T iria optar por um ‘spin-off’, em que são atribuídas ações da nova empresa que se juntam às da atual empresa onde os investidores detém ações, ou por ‘split-off’, em que os acionistas poderiam escolher entre ações da AT&T ou da nova empresa."Estamos confiantes de que através de ‘spin-off’ atingimos o objetivo porque é simples, eficaz e resulta nos acionistas da AT&T a deterem ações de ambas as companhias, em que cada uma delas terá a capacidade de gerar melhor retorno de uma forma consistente com as respetivas oportunidades de mercado", diz John Stankey, CEO da AT&T, citado neste comunicado."Acreditamos que a restante AT&T e a nova WBD são duas ações que o mercado quererá ter e que os mercados que apoiam essas ações vão desenvolver-se", acrescenta. "Em vez de tentar ter em conta a volatilidade do mercado no curto prazo e decidir onde repartir valor no processo de troca destas ações, a distribuição ‘spin-off’ permitirá ao mercado fazer aquilo que faz melhor. Estamos confiantes de que ambas as ações serão em breve valorizadas nos fundamentos sólidos e nas perspetivas atrativas que representam", continua o CEO.Depois de a transação estar concluída, as ações da WBD, a nova companhia, serão listadas no Nasdaq Global Select Market, espera a empresa, com o ticker "WBD".O negócio, anunciado em maio de 2021, envolve a fusão de conteúdos que a AT&T detém através da WarnerMedia, na área da ficção e informação, "casando" com os conteúdos da Discovery, que controla os canais HGTV, Food Network, TLC ou Animal Planet.Além desta novidade, a empresa anunciou ainda que pagará um dividendo de 1,11 dólares por ação, uma redução face aos anteriores 2,08 dólares por ação. E, tendo em conta o intervalo previsto pela AT&T nas previsões para o ano, entre 8 a 9 mil milhões de dólares, este valor fica no valor mínimo deste intervalo.