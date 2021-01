Aumento de capital da Sonae Indústria pode dar à família os 90%

A Sonae Indústria vai avançar com um aumento de capital que poderá dar à família Azevedo mais de 90% da empresa, podendo cumprir o objetivo de tirá-la de bolsa, o que não conseguiu no âmbito da oferta pública de aquisição (OPA) que lançou no ano passado.

Aumento de capital da Sonae Indústria pode dar à família os 90%









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.