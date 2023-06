Autoeuropa garante híbrido para 2025

Leia Também CT da Autoeuropa exige medidas imediatas para colmatar falta de pessoal

por escolher a Autoeuropa

naquela que é uma "decisão importante para a fábrica de Palmela

e para os seus trabalhadores. Um contributo fundamental para atingirmos a neutralidade carbónica".

Os trabalhadores da Autoeuropa souberam este fim de semana que a fábrica de Palmela assegurou a produção de um novo modelo híbrido da Volskwagen. Em entrevista ao Público , o diretor-geral Thomas Hegel Gunther revela que o carro começará a ser fabricado em 2025 e vendido no ano seguinte.O jornal nota que não fica claro se será uma versão híbrida do T-Roc, modelo já produzido em Palmela, ou se será outro modelo. Foi registado o nome comercial ID.Roc mas a Volkswagen não esclare que veículo está em causa.O novo modelo vai custar 600 milhões de euros, mais 20% do que os 500 milhões anunciados há ano e meio, segundo o Público.Thomas Hegel Gunther indica ainda que em breve será assinado o contrato do consórcio apoiado pelo Plano de Recuperação e Resiliência para uma "fábrica do futuro", que teve um corte de 30 milhões de euros.Entretanto o primeiro-ministro já assinalou a novidade no Twitter. António Costa saudou a Volkswagen