T-Roc número "um milhão" produzido na Autoeuropa vai para o outro lado do mundo

T-Roc R 2.0 TSI GPF 4MOTION bicolor com as cores Pure White e Titanium Black", indica a direção da fábrica.

A produção do SUV compacto em Palmela iniciou-se na segunda metade de 2017.O início da produção do T-Roc, o primeiro modelo com elevado volume de vendas a sair da Autoeuropa, permitiu à fábrica de Palmela disparar o número de veículos produzidos anualmente. Em 2018, primeiro ano completo de produção do SUV, a Autoeuropa pulverizou um recorde de 20 anos ao produzir cerca de 221 mil unidades. Desde então, apenas em 2020, devido à pandemia, a fábrica produziu menos de 200 mil veículos.