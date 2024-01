Balanço pós IVA zero: Preços já subiram mais de 5%

Em quatro dias, os. Na prática, isto significa que o, passando de um custo médio de 141,97 euros para 149,48 euros.O balanço é feito pela Deco PROTeste, que sublinha o aumento ainda mais acentuado,Três registaram mesmo subidas a dois dígitos:Com o fim da isenção, os produtos retornaram à taxa de 6% de IVA, exceto o óleo alimentar, que passou para a taxa de 13%, contra a anterior de 23%, aponta a Deco em comunicado, no rescaldo da sua primeira monitorização após o final da medida que começou a 18 de abril de 2023 e terminou a 4 de janeiro.Esta primeira análise revela também que as retalhistas aumentaram os preços abaixo dos 6% em mais de 21 produtos, o que significa que "poderá ter havido umada reintrodução do IVA através de promoções em produtos abrangidos pela isenção. Essa prática pode ter contribuído para minimizar o impacto inicial sentido pelos consumidores", considera Rita Rodrigues, Diretora de Comunicação da DECO PROTeste, que avisa ainda "ser possível que, especialmente no primeiro dia da reintrodução do IVA, tenha havido algum atraso na atualização dos preços afixados".