Preço do cabaz de produtos essenciais baixa 4% um mês depois do fim do IVA zero

O preço do cabaz de produtos alimentares que esteve isento de IVA durante nove meses um mês depois da reposição do imposto , revela uma análise levada a cabo pela Kabaz.pt, ferramenta de comparação de preços nos supermercados, recém-criada pelo KuantoKusta.Em comunicado, enviado às redações, a plataforma, que foi lançada este mês indica que, comparando a média de preços dos produtos alimentares que estiveram sujeitos à isenção de IVA desta segunda-feira, dia 5 de fevereiro, com a dos praticados no dia 5 de janeiro, quando a medida chegou ao fim, verifica-seno cabaz para um valor total de 137,81 euros.À luz do estudo,- em vez de 46 -com destaque para ascujo preço baixou 35,5% (de 2 euros/kg para 1,29 euros/kg), para asque passaram a custar menos 24,29% (de 3,16 euros/kg para 2,49 euros/kg) e para oque levou um corte de 20,53% (de 2,63 euros/kg para 2,09 euros/kg). A lista de bens essenciais que ficaram mais acessíveis face há um mês inclui ainda ovos (-17,91%) e atum (-16,96%), bem como o(-9,37%) e(-7,71%).Desta lista de compras, segundo os dados da Kabaz.pt, apenas, com os remanescentes 15 itens a não sofrerem oscilações nos preços no intervalo de um mês."Esta redução de preços é uma boa notícia para as famílias portuguesas, no entanto é importante continuar atento às flutuações de preços, pois os comerciantes podem adaptar-se rapidamente a novas alterações no mercado", diz o head of business do Kabaz.pt., Pedro Pimenta, citado na mesma nota.