Banco BBVA inicia nova recompra de ações no valor de 1.000 milhões de euros

O BBVA iniciou esta segunda-feira o novo programa de recompra de ações no valor 1.000 milhões de euros, após ter sido autorizado pelo Banco Central Europeu (BCE), o que implica uma remuneração extraordinária dos acionistas, além do pagamento de dividendos.O banco presidido por Carlos Torres explica em comunicado que a sua "sólida" posição de capital, com um rácio de solvabilidade CET1 de 12,99% em junho, permitiu-lhe anunciar em 28 de julho a intenção de realizar este novo programa de recompra e manter, assim, "uma remuneração atrativa para os acionistas".Agora, na sequência da aprovação do BCE, o BBVA começa a recomprar as suas ações, uma remuneração adicional à distribuição ordinária de dividendos do banco, que normalmente distribui entre 40 e 50% dos seus lucros anuais pelos acionistas, entre dividendos em dinheiro e eventuais recompras de ações.O programa de recompra, que tem início esta segunda-feira, far-se-á através da compra de três milhões de ações por dia, até ser atingido o montante pretendido de 1.000 milhões de euros.Esta é a segunda recompra extraordinária de ações que o BBVA realiza nos últimos dois anos, já que em 19 de agosto de 2022 o banco concluiu outro programa, nessa ocasião num montante de 3.160 milhões de euros, "um dos maiores da Europa".