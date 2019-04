Banco CTT com luz verde para comprar a 321 Crédito

O Banco CTT já tem luz verde do Banco de Portugal e da Autoridade da Concorrência para comprar a 321 Crédito, um negócio que foi anunciado em julho do ano passado por 100 milhões de euros.





"Os CTT – Correios de Portugal, S.A. informam que, na presente data, se encontram verificadas as condições suspensivas previstas no contrato de compra e venda da 321 Crédito, Instituição Financeira de Crédito, S.A. pelo Banco CTT, S.A., incluindo a não oposição à transação por parte das entidades competentes de supervisão bancária e da Autoridade da Concorrência", informaram os CTT esta segunda-feira, 22 de abril, num comunicado enviado à CMVM.





O "ok" da Autoridade da Concorrência já havia sido dado em outubro, pelo que o Banco CTT esperava agora o aval do Banco de Portugal. A operação, segundo o comunicado, deverá estar concluída no início do próximo mês.





"A conclusão da operação está prevista para o início do mês de maio e será oportunamente comunicada", informa a empresa.





A compra da 321 Crédito – entidade especializada no crédito automóvel - será feita a um fundo de investimento, a Firmus Investimentos, controlada pela Cabot Square Capital.





"A 321 Crédito irá permitir a diversificação do portefólio de produtos do Banco CTT com um negócio rentável e resiliente de crédito ao consumo, que historicamente tem demonstrado elevados retornos sobre o capital e reduzidos níveis de incumprimento de crédito. Adicionalmente, a aquisição irá permitir otimizar o balanço do Banco CTT, melhorando o seu rácio de transformação de cerca de 20% para mais de 60%", revelaram os CTT, em julho, aquando do anúncio da aquisição.