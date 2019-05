Banco CTT concluiu compra da 321 Crédito

O Banco CTT concluiu esta quinta-feira a aquisição da totalidade do capital da 321 Crédito, um negócio que foi anunciado em julho do ano passado. A informação foi revelada pelos CTT em comunicado emitido à CMVM.



Os Correios sublinham que o preço inicial da operação de 100 milhões de euros foi "liquidado em numerário nesta data". No entanto, ainda está sujeito a ajustamentos, "com vista a refletir a variação do capital regulatório até 31 de março de 2019". Mas a empresa acredita que o valor vai ser "coerente com o guidance já comunicado ao mercado e liquidado durante o segundo trimestre" deste ano.



Tal como a empresa liderada por Francisco Lacerda tinha anunciado, a compra da entidade especializada no crédito automóvel será feita a um fundo de investimento, a Firmus Investimentos, controlada pela Cabot Square Capital.



Os CTT enquadram a aquisição da 321Crédito na estratégia "de desenvolvimento do Banco CTT, introduzindo uma nova linha de negócio, gerando sinergias de funding e otimizando o balanço consolidado do banco CTT, através de um aumento significativo da carteira de crédito e do rácio de transformação de cerca de 30% para mais de 70%".