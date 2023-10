Banco Montepio e sindicato fecham acordo para aumentos de 4,5%

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O banco Montepio Geral e o Sindicato Nacional dos Quadros e Técnicos Bancários (SNQTB) chegaram a acordo para uma atualização salarial de 4,5% neste ano, indica nesta segunda-feira um comunicado da organização sindical.

Segundo o SNQTB, a atualização do Acordo Coletivo de Trabalho do Montepio Geral terá feitos retroativos a janeiro, com a subida de 4,5% a aplicar-se "às tabelas dos trabalhadores ativos e reformados e, bem assim, quanto às demais cláusulas de expressão pecuniária".

O sindicato lembra no comunicado o ponto de partida da negociação salarial, de 2,5% de atualização, considerado "insustentável e inaceitável", e revisto em maio para uma proposta de atualização de 3%. "Este era um valor que desbloqueava as negociações, mas que era ainda muito insuficiente para se alcançar um compromisso", refere a nota da organização.

"Perante a persistência do SNQTB, que nunca aceitou as referidas propostas minimalistas, o Montepio Geral acabou por ir ao encontro daquilo que era uma solução equilibrada e razoável e que de acordo com SNQTB teria sido possível alcançar muito mais cedo", refere ainda.

O sindicato bancário considera agora que a atualização acordada está "em linha com as demais instituições bancárias no setor".