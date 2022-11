Bayer passa de prejuízos a lucros de 3.539 milhões em setembro

A Bayer obteve um lucro líquido de 3.539 milhões de euros até setembro, contra prejuízos de 161 milhões de euros um ano antes, devido ao crescimento da divisão fitossanitária e produtos agrícolas e vendas de alguns medicamentos.O grupo químico e farmacêutico alemão Bayer informou esta terça-feira que a receita aumentou entre janeiro e setembro para 38.739 milhões de euros (+17,5% ou +10,2% ajustado pelas taxas de câmbio), e o lucro operacional para 5.580 milhões de euros, mais de quatro vezes mais do que em 2021.No ano passado, o grupo registou perdas líquidas por depreciação, despesas de reestruturação e provisões."Apesar do aumento da inflação e dos problemas na cadeia de abastecimento global, conseguimos aumentar a faturação e o lucro", disse o presidente da Bayer, Werner Baumann, na apresentação de resultados.Baumann confirmou as previsões para 2022 e disse que estão no melhor caminho para atingir as metas financeiras para o ano inteiro, que foram revistas em alta em agosto.