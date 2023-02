Lucro da Bayer aumenta 315% para 4.150 milhões em 2022

Leia Também Bayer vende histórica sede em Carnaxide

O resultado líquido contabilizado no ano passado, esclarece a Bayer em comunicado, deveu-se ao aumento dos preços dos herbicidas, à venda de medicamentos sem receita e a desinvestimentos realizados.A Bayer referiu também que o volume de negócios do grupo empresarial teve um acréscimo de 15,1% no ano passado, para 50.739 milhões de euros, ou seja, mais 8,7% descontando os efeitos das taxas de câmbio.Além disso, realçou que o aumento dos preços compensou a queda nas vendas de alguns produtos.Na nota divulgada é realçado igualmente que o lucro operacional se situou em 7.012 milhões de euros, o que corresponde a um crescimento de 109% face ao ano anterior.O presidente cessante da Bayer, Werner Baumann, disse na apresentação dos resultados financeiros que "2022 foi um ano de muito sucesso para a Bayer, apesar das condições desfavoráveis".Baumann considerou que a Bayer atua nas "áreas certas", porque a saúde e a alimentação são "necessidades fundamentais" do ser humano.