BB Gourmet vai criar 100 empregos em Matosinhos

Depois de terem travado os gastos com restaurantes nos tempos da crise, os portugueses regressaram ao hábito de fazer refeições fora de casa e a procurar cada vez mais comida pronta a consumir. É neste último negócio, onde os hipermercados têm investido fortemente e com bons resultados, que o grupo BB Gourmet vai entrar em força.



Dono de cinco restaurantes da marca no Porto, o casal Jorge e Fernanda Santos comprou um terreno de seis mil metros quadrados na Senhora da Hora, em Matosinhos, perto do NorteShopping, onde pretende abrir uma Fábrica Artesanal Central de Refeições e Pastelaria, num investimento estimado em três milhões de euros.



"A ‘guerra’ foi declarada pelos híperes, quando começaram a abrir cafés e restaurantes dentro dos seus estabelecimentos. O nosso objectivo é ter uma qualidade [de comida] imbatível com o melhor preço possível", enfatizou Jorge Santos, em entrevista ao Negócios. A nova fábrica de comida pronta, "com capacidade para produzir cerca de 15 mil refeições por dia", deverá entrar em obra "no próximo ano e começar a funcionar em 2021".



Com este novo negócio em operação, o empresário espera vir a consolidar, na área da restauração, uma facturação na ordem dos 10 milhões de euros, e duplicar o efectivo para duas centenas de trabalhadores. Dos cerca de 100 profissionais que prevê contratar para a nova fábrica de comida em Matosinhos, Santos estima que 40 sejam cozinheiros e 16 pasteleiros.



No ano passado, os seus cinco restaurantes, situados nas zonas do Campo Alegre, Boavista, Antas, Bolhão e Cedofeita, "serviram cerca de mil refeições por dia e facturaram 3,5 milhões de euros". Uma performance que traduz um "crescimento anual de 20%, nos últimos anos", afiançou Jorge Santos, que também é vice-presidente da associação do sector Pro.Var e esteve directamente envolvido nas negociações com o Governo para baixar o IVA da restauração para 13%, em 2016.





Aposta no alojamento local

O casal Jorge e Fernanda Santos também está a investir no negócio do alojamento local. A estreia aconteceu há três anos, com a abertura do primeiro Oporto Serviced Apartments (apartamentos com serviço de hotel e restauração), em Cedofeita, instalado num edifício de 1858, que foi reabilitado e que é composto por oito fracções e um restaurante BB Gourmet. Seguiu-se, no ano passado, a inauguração de mais um aparthotel, com meia dúzia de apartamentos, na Rua de Álvares Cabral. Investimento nestes dois empreendimentos: dois milhões de euros.

Outros dois milhões estão agora a investir, numa parceria com o grupo M. dos Santos, no Oporto Serviced Apartments Miragaia, situado em frente ao Edifício da Alfândega, que é constituído por 14 apartamentos e tem abertura prevista para Setembro próximo.