Belga VGP vai investir 20 milhões em Santa Maria da Feira

A promotora belga de parques industriais e logísticos VGP, que fez recentemente uma "joint venture" com a seguradora alemã Allianz, detém 62 parques industriais e logísticos em 11 países europeus e escolheu Santa Maria da Feira para realizar o seu primeiro investimento em Portugal.

Na freguesia de Nogueira de Regedoura, nuns terrenos com uma área de 73.500 metros quadrados, o futuro VGP Park irá ter mais de 30 mil metros quadrados de área coberta para a instalação de diferentes tipos de atividades industriais e logísticas.

"Trata-se de um investimento do grupo VGP da ordem dos 20 milhões de euros e deverá criar cerca de 200 empregos qualificados", garantiu, ao Negócios, o presidente da Câmara da Feira, Emídio Sousa.

"A obra já arrancou e deverá estar concluída em dezembro do próximo ano", adiantou o autarca, que recebeu esta terça-feira, 26 de novembro, o CEO da multinacional belga, para a apresentação público do projeto.

O VGP Park da Feira irá oferecer áreas que podem ir dos 2.500 metros quadrados até à totalidade do parque.

O grupo belga, que tem como clientes a Volkswagen, a BMW, a Amazon, ou a DHL, entre muitos outros gigantes, estabeleceu, no verão passado, uma parceria com a seguradora alemã Allianz para a compra de 50% de cada parque após a sua construção, ao preço de mercado no momento da sua conclusão.





Esta "joint venture" abrange os mercados de Portugal, Espanha, Áustria, Itália, Holanda e Roménia.