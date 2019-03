Bernard Arnault supera Buffett e torna-se na terceira pessoa mais rica do mundo

A fortuna de Bernard Arnault, titã de produtos de luxo, ultrapassou a de Warren Buffett, tornando-se na terceira pessoa mais rica do mundo, de acordo com o índice da Bloomberg.

O empresário francês, que viu a sua fortuna aumentar 14,5 mil milhões de dólares só este ano, tem uma riqueza avaliada em 83,1 mil milhões de dólares. E superou a fortuna de Buffett em cerca de 100 milhões de dólares na terça-feira, alcançado o pódio dos mais ricos do mundo. Esta é a primeira vez que tal acontece desde que a Bloomberg começou a fazer este ranking, em 2012.

Arnault é "chairman" da LVMH, casa-mãe da Loius Vuitton. Até agora apenas outro europeu tinha conseguido alcançar a terceira posição desta lista: Amancio Ortega, dono da Inditex, que detém marcas como a Zara.

A maior parte da fortuna de Arnault está relacionada com as suas participações na Christian Dior e na LVMH, sendo que as ações de ambas as empresas já dispararam 20% este ano, depois de terem registado receitas recorde.





Jeff Bezos, da Amazon, continua a liderar o ranking, com uma fortuna avaliada em 140,1 mil milhões de dólares.

Só uma pessoa conseguiu aumentar mais a sua fortuna do que Arnault neste início de ano: Mark Zuckerberg, líder do Facebook, cuja riqueza aumentou em 15,3 mil milhões de dólares.