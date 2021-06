Jeff Bezos vai ao espaço no primeiro voo da Blue Origin

Jeff Bezos admitiu esta segunda-feira que vai participar no primeiro voo espacial com passageiros da sua empresa, a Blue Origin, que está marcado para 20 de julho.



O bilionário e ainda CEO da Amazon vai fazer acompanhar-se pelo irmão, Mark Bezos, e anunciou a viagem numa publicação na rede social Instagram, onde deixa ler que tem o sonho de viajar pelo espaço "desde os 5 anos". Agora, embarcará "na maior aventura com o seu melhor amigo", escreve ainda.





Richard Branson e a Space Exploration Technologies, de Elon Musk, que estão também a traçar os últimos planos para os primeiros voos espaciais com passageiros pagantes.





A Blue Origin é uma das empresas de turismo espacial mais mediáticas com um milionário nos quadros, competindo com a Virgin Galactic, deSegundo a Bloomberg, a Blue Origin está a leiloar um lugar no voo de Jeff Bezos para 20 de julho a bordo do foguetão New Shepard. A viagem terá a duração de 11 minutos e consiste num voo até ao espaço sub-orbital, a uma altitude de 100 quilómetros.Este é o único lugar colocado à venda e o dinheiro angariado reverterá a favor da fundação Club for the Future, uma associada da Blue Origin que promove o ensino da matemática e da ciência.Apesar de o voo durar apenas 11 minutos, a empresa garante que os clientes usufruem de uma experiência de três dias que inclui sessões de treino no complexo de lançamento da empresa, no Texas.