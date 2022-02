Biofarmacêutica portuguesa GenIbet comprada pela sueca Recipharm

A biofarmacêutica portuguesa GenIbet foi comprada pela multinacional farmacêutica Recipharm.



Até agora, o capital da GenIbet, estava distribuído entre a iBet (49,66%), a Medinfar (25,30%), a Nutrinveste (12,88%) e a Tentafar (11,15%). Com esta transação a sueca Recipharm passa a controlar a totalidade da empresa portuguesa.



A Genlbet nasceu em 2006 e é um caso de sucesso que resulta de uma start-up portuguesa, criada por iniciativa do Instituto de Biologia Experimental e Tecnológica (iBet),da Universidade Nova. É a primeira biofarmacêutica na península ibérica a receber a certificação GMP, atribuída pelo Infarmed em 2009.





Ganhou destaque ao participar no desenvolvimento e produção do projeto da vacina contra a febre tifóide em parceria com a GSK Institute for Global Health, tendo a vacina sido aprovada e introduzida no mercado indiano em 2020. Forneceu também os lotes iniciais de RNA mensageiro usados pela Moderna nos ensaios clínicos de várias vacinas. A investigação conduzida pela GenIbet contribuiu para o desenvolvimento da tecnologia mRNA utilizada com no combate à pandemia.



Já a sueca Recipharm – que está presente em França, Alemanha, Índia, Israel, Itália, Espanha, Suécia, Reino Unido e Estados Unidos - fornece serviços de desenvolvimento e produção de medicamentos para as indústrias farmacêutica e de biotecnologia, empregando cerca de nove mil funcionários, que produzem centenas de produtos diferentes para várias empresas farmacêuticas.