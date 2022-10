Bósnia, Islândia e Eslováquia no caminho de Portugal para Euro2024

A seleção portuguesa de futebol vai defrontar Bósnia-Herzegovina, Islândia, Luxemburgo, Eslováquia e Liechtenstein no grupo J da fase de qualificação europeia para o Euro2024, ditou hoje o sorteio realizado em Frankfurt.Além de defrontar os luxemburgueses pela terceira vez seguida numa fase de qualificação (Euro2020 e Mundial2022), Portugal vai reencontrar igualmente dois adversários com que se cruzou na caminhada para o Euro2012, nomeadamente os bósnios e os islandeses.Eslováquia (Euro2000) e Liechtenstein (Euro1996 e Euro2000) também são velhos conhecidos, tendo em conta que ambos defrontaram a equipa das 'quinas' em apuramentos anteriores.Os dois primeiros classificados dos 10 grupos apuram-se diretamente para a fase final do Euro2024, juntando-se à anfitriã Alemanha, sendo que as restantes três vagas serão decididas através de um 'play-off', a ser disputado em março de 2024.A fase de qualificação europeia para o próximo Campeonato da Europa vai decorrer entre março e novembro de 2023, e o 'play-off' está agendado para março de 2024.O Euro2024 vai realizar-se entre 14 de junho e 14 de julho de 2024, na Alemanha.