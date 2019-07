Brasmar compra empresa espanhola de polvo cozido que fatura 18 milhões

A portuguesa Brasmar anunciou hoje que reforçou a sua presença no mercado espanhol com a aquisição da Foncasal, uma empresa especializada em polvo cozido refrigerado pronto a consumir e outros cefalópodes.

"Com esta aquisição, a Brasmar reforça a sua oferta no mercado ibérico e aumentou seu portefólio de cefalópodes", refere um comunicado da companhia portuguesa, que se assume como líder no setor alimentar de produtos do mar congelados.

Esta é a segunda aquisição que a Brasmar faz em Espanha num curto espaço de tempo. Em maio comprou a empresa de salmão fumado La Balinesa, alargando a sua oferta aos produtos refrigerados e reforçando.

"Esta segunda aquisição é a prova da sua pretensão de fortalecer a relação da marca com o mercado espanhol e, consequentemente, o seu crescimento no mesmo", salienta a Brasmar.

A Foncasal, fundada na década de 90, está sedeada em Logroño - La Rioja. Tem uma faturação de 18 milhões de euros e um forte perfil exportador, já que metade das vendas são para fora de Espanha. No seu espólio de marcas estão a Baltia, a Moncasa, a Montenia e ainda, a NUCHAR, "a linha mais conhecida, que lhes permite ter clientes na Grande Distribuição e no canal Horeca", refere a Brasmar.

A Brasmar comercializa mais de 200 tipos de produtos do mar congelados, sendo especialista em polvo, que é a aposta estratégica da companhia. No ano passado faturou 195 milhões de euros e conta aproximar-se dos 300 milhões de euros este ano.



A empresa está presente em mais de 40 países, conta com unidades industriais em Portugal e na Noruega e emprega mais de 400 colaboradores. É detida pelo VigentGroup e pelo private equity MCH.