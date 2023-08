Brisa analisa projetos de expansão na Europa e Américas do Norte e Sul

A concessionária, que no passado já teve atividade nos Estados Unidos e no Brasil, tem neste momento em análise oportunidades na América do Norte e do Sul, assim como em toda a Europa, de acordo com António Pires de Lima.



Pires de Lima diz que todos os anos a Brisa está mais perto de se tornar uma empresa de dados. Pedro Catarino Maria João Babo mbabo@negocios.pt 08:50







A Brisa está neste momento a analisar "outras oportunidades em toda a Europa e na América do Sul e do Norte", no âmbito da estratégia de regresso ao mapa da internacionalização que definiu no seu plano para 2025 e que já a levou a concorrer a uma concessão rodoviária na Grécia e a ganhar um contrato para operar a cobrança eletrónica de portagens nos Países Baixos.

