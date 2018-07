Burberry queimou 30 milhões de euros em roupa e perfumes

A Burberry queimou 28,6 milhões de libras (cerca de 32,1 milhões de euros) de roupa, acessórios e perfumes não vendidos no ano passado. Trata-se de um aumento de 6% face ao valor dos produtos eliminados em 2016 pela marca de artigos de luxo britânica, escreve a BBC.





Esta é uma prática habitual em marcas consideradas "premium", que optam por fazer desaparecer os artigos não vendidos de forma a evitar que os mesmos sejam vendidos a preços baixos, hipótese que levaria a uma degradação da imagem da marca.