CaixaBI dá potencial de 9% à Jerónimo Martins. Bloomberg vê subida de vendas a compensar imposto na Polónia

A Jerónimo Martins, dona do Pingo Doce, está a apostar na subida das vendas neste segundo trimestre do ano, para colmatar os efeitos negativos do imposto sobre o retalho na Polónia, onde a empresa lidera o mercado de retalho através da Biedronka, de acordo com uma nota da Bloomberg Intelligence, a que o Negócios teve acesso.Entre abril e junho deste ano, os analistas apontam para uma subida homóloga de 7,8% nas vendas da Biedronka, na Poló...