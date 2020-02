O procedimento, que está ainda sujeito a aprovação do executivo municipal na próxima segunda-feira, dia 10, "obrigará que todos os equipamentos existentes na via pública - como 'mupis', 'outdoors', painéis ou abrigos - sejam substituídos por equipamentos mais modernos, sendo uma percentagem deles em formato digital"."Os abrigos de autocarros passarão a estar todos equipados com tecnologias de informação dinâmica ao passageiro, estando prevista a instalação em todos eles de painéis eletrónicos indicativos das carreiras e dos tempos de espera, ajudando desta forma o trajeto de modernização da STCP (...). Os equipamentos ficam também preparados para receber antenas e dispositivos de comunicação sem fios, comportando por exemplo redes públicas de 'wi-fi", avança a autarquia.E acrescenta, "com a nova concessão, será possível limpar de publicidade muitas zonas do Porto".De acordo com a o município, a redução dos suportes publicitários "será particularmente notada nos de grandes formatos", uma vez que está prevista a uniformização destes equipamentos.Com esta concessão, o município "espera arrecadar pelo menos um milhão de euros por ano", valor que, segundo o comunicado, resulta das conclusões de um estudo encomendado à Faculdade de Economia da Universidade do Porto (FEP)."Com as receitas provenientes da concessão, a câmara irá investir noutro tipo de mobiliário urbano que, não sendo passível de exploração comercial, poderá ser adquirido conforme as opções do Pelouro do Urbanismo, Espaço Público e Património, deixando ao presente, mas também aos futuros responsáveis políticos uma maior liberdade em operações de reabilitação do espaço público", esclarece.A concurso público internacional vão estar dois lotes de maiores dimensões, cuja duração será de 15 anos, e dois lotes mais pequenos, com uma duração de cinco anos que "permitirão a operadores com menor capacidade financeira concorrer com reais hipóteses de sucesso", garante a autarquia, adiantando que, nesse sentido, é excluída "a possibilidade do mesmo concessionário ficar com a operação em mais do que um lote, a menos que não haja outros concorrentes".