Capital do Móvel “batalha” para chegar às portas de Lisboa

A Capital do Móvel vai descer à Batalha de 1 a 10 de maio com o objetivo de "atingir os mercados nas regiões de Aveiro, Coimbra, Castelo Branco, Leiria e Lisboa", informou a Associação Empresarial de Paços de Ferreira.

Depois de ter rumado à Alfândega do Porto no verão de 2019, a feira de mobiliário e decoração expande-se agora para a região Centro e vai realizar uma edição na Exposalão para "disseminar a marca" pelo país e aproximar-se da capital.

Falando numa "oportunidade de chegar a um público diferenciado", a organização ambiciona "abrir janelas de oportunidade a novos negócios" e ir de encontro ao desejo de "maior abrangência de públicos e crescimento das marcas" expresso pelos empresários locais.

A deslocalização de uma das edições da feira já tinha sido proposta em janeiro de 2018, na altura para a lisboeta FIL, mas a ideia acabou por ser chumbada pelos associados, decidindo na altura manter a exibição no parque de exposições local, onde costumam marcar presença entre 75 a 100 expositores e perto de 20 mil pessoas durante uma semana.

Com uma área industrial de 150 hectares dedicada aos móveis, Paços de Ferreira soma 735 empresas neste setor. Segundo dados compilados a partir de dados do INE, o mobiliário vale 60% das exportações deste concelho do distrito do Porto.