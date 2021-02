Canadianos e com ativos de 170 mil milhões: quem são os novos donos da Logoplaste

Leia Também Logoplaste vendida a fundo de pensões dos professores do Canadá

A Carlyle chegou a acordo para vender a sua posição de 60% no capital da Logoplaste, numa operação que deverá rondar os 840 milhões de euros. O comprador é o Ontario Teachers' Pension Plan (OTPP), fundo de pensões de professores no Canadá que é um dos maiores do país e, também, um dos maiores investidores privados em todo o mundo. A aposta em Portugal já é recorrente.Criado em 1990, este fundo de pensões apresenta-se como "o maior fundo de pensões de uma só profissão do Canadá". Representa 329 mil professores no ativo e reformados e emprega cerca de 2.700 trabalhadores, entre os escritórios em Toronto, Londres, Singapura e Hong Kong e a subsidiária do ramo imobiliário Cadillac Fairview.Ao todo, segundo os dados da Bloomberg, têm 260,9 mil milhões de dólares canadianos (cerca de 170,8 mil milhões de euros) de ativos sob gestão, incluindo ações, ativos de rendimento fixo e imobiliário, entre outros. O fundo tem a maioria da exposição no Canadá, mas conta também com uma fatia significativa de investimentos nos Estados Unidos, na Europa e na Ásia.Recentemente, o fundo tem sido criticado por alguns dos professores que representa, pela aposta em energias poluentes, como combustíveis fósseis. O OTPP já lançou um plano para atingir um portefólio 100% neutro em termos de emissões de carbono até 2050.Os detalhes da compra da participação de 60% da Logoplaste não foram revelados, mas esta deverá ser a maior operação de sempre do OTPP em Portugal. Segundo avançava a Bloomberg em agosto do ano passado, quando o fundo Carlyle colocou esta participação à venda, a operação avaliaria a Logoplaste em 1.000 milhões de euros. A confirmar-se esse valor, o fundo de pensões canadiano terá concordado em desembolsar 840 milhões de euros pela empresa portuguesa.Esta não é, contudo, a primeira vez que o fundo aposta em Portugal. Em 2017, pagou 450 milhões de euros por uma participação maioritária na funerária Mémora, que detém a Servilusa.Antes disso, no final de 2015, foi noticiado que o fundo canadiano ter-se-ia juntado à Incus Capital para investir em pequenas e médias empresas (PME) portuguesas em reestruturação, embora não tenham sido conhecidos mais detalhes sobre essa parceria.Já em dezembro de 2008, o OTPP tornou-se acionista da então Portugal Telecom, mantendo uma posição qualificada, superior a 2%, até maio de 2014.