Logoplaste investe 2,5 milhões de euros em expansão de fábrica nos EUA

Leia Também Logoplaste prepara aquisições e quer valer o dobro em cinco anos

A Logoplaste vai investir dois a três milhões de dólares (1,7 a 2,5 milhões de euros ao câmbio atual) na expansão da sua fábrica em Yorkville, no estado norte-americano do Wisconsin.Segundo avança o jornal canadiano Journal Times, o investimento irá duplicar o espaço ocupado pela fabricante de embalagens plásticas no Grandview Business Park dos atuais 8.360 metros quadrados para 16.720 metros quadrados.A expansão ocorre poucas semanas após o fundo Ontario Teachers' Pension Plan (OTPP) ter comprado à Carlyle a posição maioritária de 60% na empresa fundada em 1976 por Marcel de Botton. O valor da operação não foi revelado, mas a Bloomberg adiantava que o negócio avaliava a Logoplaste em 1,4 mil milhões de euros, pelo que o OTPP terá pago cerca de 840 milhões. A família de Filipe de Botton e Alexandre Relvas permanecem com os restantes 40% do capital.A Logoplaste deslocalizou uma fábrica de Chicago para Yorkville em 2018.

A Logoplaste faturou mais de 500 milhões de euros em 2019, através das 63 fábricas detidas em 16 países, onde emprega mais de 2.300 trabalhadores. A empresa liderada por Filipe de Botton (é o presidente do conselho de administração) tinha no ano passado 36 clientes, entre eles alguns dos maiores fabricantes de produtos de consumo do mundo, como a Kraft, Procter & Gamble e a Diageo.

Leia Também Canadianos e com ativos de 170 mil milhões: quem são os novos donos da Logoplaste

O último grande investimento da marca nacional, que ascendeu a cerca de 170 milhões de euros, foi realizado na construção da maior fábrica de embalagens do mundo em West Virginia, nos Estados Unidos, criada em parceria com a Proter & Gamble.

Numa entrevista ao Negócios, em 2019, Filipe de Botton já antecipava a saída da Carlyle. "Como sabe, os fundos de private equity ficam tipicamente 4 ou 5 anos nas empresas. Esta é uma parceria que está a correr muito bem, está a dar bons frutos. Calculo que dentro de dois ou três anos a Carlyle saia da Logoplaste", disse Botton na entrevista.